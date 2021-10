x

FOSSANO – La Caronnese oggi pomeriggio nel turno infrasettimanale di serie D ha espugnato il campo del Fossano e messo a segno la prima vittoria stagione in campionato. Un successo giunto con un brillante 3-1, accolto con un pacato commento nel post partita da parte dell’allenatore dei rossoblù. Manuel Scalise: “Abbiamo vinto su un campo dove tutti hanno sinora fatto fatica. Ci siamo portati avanti di tre gol, ci aspettavamo la reazione del Fossano ma abbiamo anche noi avuto tantissime palle gol; nella ripresa ci siamo un po’ abbassati e pensato alle ripartenze, una impostazione che non mi piace molto ma che in casi del genere ci può stare”.

Ha proseguto Scalise in sala stampa: “E’ una vittoria che ci voleva, ma anche in occasioni precedenti i tre punti sarebbero stati meritati, avremmo meritato di più. Per quel che mi riguarda, se avessi riscontrato problemi con la squadra o non avessi visto il giusto entusiasmo mi sarei fatto da parte, ma ho sempre rilevato che i giocatori mi stavano seguendo e che erano motivati. Devo ringraziare la società ed il direttore Raffaele Ferrara che mi ha sempre supportato e fatto sentire vicinanza anche nei momenti difficili”.

