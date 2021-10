x

x

CISLAGO – Incidente con un ferito ieri alle 15.35 in via Meda a Cislago, ad avere bisogno di cure mediche è stato un motociclista di 51 anni, che con il suo mezzo è entrato in collisione con una automobile. Il centauro è statp trasportato all’ospedale “Galmarini” di Tradate in “codice giallo”; l’uomo ha riportato alcune lesioni e contusioni di una certa gravità ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Sul posto oltre alla polizia locale cislaghese, i cui agenti si sono occupati dei rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto ed accertare le eventuali responsabilità, è intervenuta anche una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e l’automedica, che hanno immediatamente prestato soccorso al motociclista.

(foto: la scena del sinistro avvenuto in via Meda a Cislago con intervento della polizia locale del comando cittadino e dell’ambulanza della Croce azzurra proveniente da Cadorago)

20102021