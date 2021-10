x

SOLARO – Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, per il secondo anno successivo, organizza un corso di micologia per appassionati, con relatore il micologo e naturalista Andrea Pasetti.

Il fantastico mondo dei funghi, criteri di determinazione delle specie tossiche e commestibili, metodi scientifico-empirici per riconoscerli; questi i temni trattati. Il corso di micologia ha l’obiettivo di fornire all’utente le basi scientifico-empiriche per il riconoscimento delle principali specie commestibili, non commestibili e tossiche, incrementando le conoscenze del corsista in ambito biologico ed ecologico-ecosistemico dell’ organismo “fungo”.

Informazioni ed iscrizioni:

https://rb.gy/y3vkpl

Il corso si svolgerà online dalle 20.45 alle 22.30 martedì 26 ottobre, martedì 2 novembre e venerdì 5 novembre. Il link di collegamento alla piattaforma Google Meet verrà inviato il giorno stesso della lezione all’indirizzo mail indicato nel modulo di iscrizione.Ci sarà anche un’uscita pratica che si svolgerà sabato 6 novembre mattina o pomeriggio (seguiranno indicazioni), per iscriversi è necessario avere preso parte agli incontri online. Non sarà possibile ricevere le registrazioni delle lezioni.

Per l’iscrizione al corso è chiesto un contributo di 5 euro in favore dell’iniziativa “Adotta un albero” promossa dal Parco delle Groane, in seguito al quale verrà rilasciato un gadget. Al termine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione. Il contributo sarà possibile versarlo in contanti il giorno dell’uscita pratica.

Per questioni organizzative il numero massimo di partecipanti al corso è fissato a 50. Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni, email [email protected], telefono 0296981448/0296981446.

