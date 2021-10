x

x

GERENZANO – Pedone investito da un’automobile oggi alle 8.45 a Gerenzano: l’incidente stradale si è verificato questa mattina in via dei Campazzi, zona industriale che si trova a margine dell’ex statale Varesina ed al confine con Saronno. Sul posto oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno è accorsa anche l’ambulanza del Sos Uboldo il cui equipaggio ha prestato le prime cure al ferito, un uomo di 52 anni che è stato quindi trasportto con l’autolettiga all’ospedale di Saronno per essere medicato e gli accertamenti clinici del caso. Le sue condizioni non sono per fortunata apparse preoccupanti.

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro ed hanno avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

In mattina anche l’incidente in viale Lombardia a Saronno, dove un motociclista è rimasto ferito.

(foto archivio: ambulanza del Sos Uboldo durante un precedente intervento per una emergenza medica sul territorio del Saronnese)

20102021