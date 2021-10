x

UBOLDO – Misterioso episodio, sul quale stanno cercando di fare luce gli agenti della polizia locale d Uboldo; per strada in paese un cittadino ha rinvenuto un bauletto pieno di gioielli in oro e l’ha consegnato al comando della vigilanza urbana, da dove sono subito iniziati gli accertamenti per chiarire la provenienza di tali oggetti Facile pensare che si tratti di refurtiva, che il ladro o i ladri hanno quindi gettato, per disfarsi dal maltolto, magari per il timore di essere trovati con la refurtiva. Per esigenze investigative, non è stato reso noto per il momento il luogo preciso ed il giorno in cui è avvenuto il ritrovamento.

Gli agenti del comandante Alfredo Pontiggia hanno provveduto a catalogare gli ori e stanno ora cercando di risalire al legittimo proprietario. Al riguardo si stanno esaminando le denuncie per furto che sono state presentate recentemente nella zona.

Da quantificare il valore degli oggetti, probabilmente nell’ordine di svariatre migliaia di euro.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Uboldo e Origgio)

20102021