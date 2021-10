x

LAZZATE – “Il reddito di cittadinanza ha premiato troppi furbetti, lazzaroni e professionisti del divano, lo abbiamo detto e denunciato tante volte. Però è giusto e doveroso fare un plauso anche a chi, aiutato dal reddito trovandosi in difficoltà, ha deciso volontariamente di mettersi a disposizione per la propria comunità”. Lo ricorda l’assessore comunale lazzatese, Andrea Monti, che è anche consigliere di Regione Lombardia. Riferendo come invece a Lazzate si sia stato in grado di prendere una strada differente.

Precisa infatti Monti: “A Lazzate alcuni percettori del reddito hanno risposto alla chiamata dell’Amministrazione comunale, hanno iniziato a sistemare e riverniciare questi paletti che necessitavano di una bella rinfrescata. Bravi! Questo è il senso di comunità che ci piace e che abbiamo coltivato e condiviso in questi anni: ci si aiuta tutti, se ricevi qualcosa ti senti in dovere di ripagare gli altri”.

(foto archivio: l’assessore comunale di Lazzate, e consigliere regionale Andrea Monti)

