SARONNO – L’Amministrazione comunale intende proporre all’interno delle scuole primarie e secondarie un progetto finalizzato a promuovere la cultura delle pari opportunità, attraverso azioni di sensibilizzazione coinvolgendo docenti e genitori.

Tali tipologie di interventi costituiscono lo strumento principale per confrontarsi e rispettare l’altra persona valorizzando le differenze, facendo propri dei modelli legati alla consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Pertanto le attività formative dovranno essere dedicate alle tematiche delle pari opportunità e al valore delle differenze.

Alle società, associazioni e cooperative che intendono candidarsi si chiede di: predisporre un progetto che coinvolga studenti, insegnanti, operatori e genitori e che preveda un percorso di preparazione e di formazione; declinare il numero e la durata degli interventi rivolti a alunni – genitori – docenti; far condurre il progetto da figure di professionisti esperte in pedagogia e in politiche di genere.

Il progetto si dovrà sviluppare nel presente anno scolastico ed il costo complessivo non potrà superare la cifra stabilita di Euro 5.000 complessivi.

La presentazione delle candidature corredate da idoneo progetto e documentazione attestante pregresse attività inerenti le tematiche interessate e le specializzazioni delle figure professionali coinvolte, dovranno pervenire entro e non oltre il 29/10/2021 al seguente indirizzo mail [email protected] (all’attenzione dell’Ufficio Istruzione).

L’Amministrazione Comunale affiderà il servizio alla società, associazione o cooperativa che presenterà il Progetto maggiormente corrispondente ai requisiti sopra espressi, verificando il miglior rapporto qualità progettuale – costo.