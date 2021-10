x

GERENZANO – Passeggiata, con furto, al Parco degli aironi di Gerenzano; nel mirino dei “topi d’auto” le vetture dei visitatori dell’area naturalistica di via Inglesina, alla periferia del paese. Anche se la stagione calda ha ormai lasciato la scena all’autunno, restano numerosi i cittadini che si recano al parco per fare due passi nel verde, per una corsetta o per il birdwatching. E diverse persone al momento del ritorno alle loro automobili hanno trovato la brutta sorpresa, ovvero il vetro di un finestrino rotto ed i segni inequivobabili che qualcuno aveva passato al setaccio l’abitacolo, in cerca di qualche oggetto “interessante” o banalmente per rubare qualche monetina.

Il tutto mandando in frantumi i vetri magari con una pietra raccolta nelle vicinanze; nel corso degli ultimi tempi ci sono stati diversi episodi, sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

(foto archivio: carabinieri all’ingresso del Parco degli aironi di via Inglesina a Gerenzano)

20102021