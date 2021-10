[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Traffico in tilt questa mattina alla periferia di Saronno, tutta colpa dell’incidente – uno scontro fra un’automobile ed una motocicletta – avvenuto in viale Lombardia nei pressi della intersezione con via Grieg. Il motociclista è rimasto ferito, non risulta però in pericolo di vita.

L’episodio si è verificato alle 7.45: sul posto l’immediato intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese, che ha provveduto prima a fermare e poi deviare il traffico per consentire i soccorsi al centauro, del quale si è preso cura l’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra arrivata da Caronno Pertusella, sul posto è intervenuta anche l’auto-infermieristica. Il malcapitato – un uomo di 54 anni – è stato infine trasportato all’ospedale di Legnano per lesioni e contusioni varie. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la precisa dinamica del sinistro e e le eventuali responsabilità.

Pesanti le conseguenze dell’accaduto sul traffico, proprio all’ora di punta del mattino.

(foto archivio: precedente intervento dei soccorsi per un altro incidente che si era verificato qualche tempo fa in viale Lombardia)

