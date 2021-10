x

SARONNO – “La competizione ciclistica che sì è tenuta sabato 16 ottobre nel centro di Saronno ha avuto reazioni molto negative da parte degli associati che rappresento“. Sono le parole del presidente Confcommercio Saronno Andrea Busnelli che da voce alle tante prese di posizione arrivate dopo la competizione ciclistica che sabato ha trasformato Saronno in un circuito.

“In sede Ascom abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di commercianti circa il disagio creato alle loro attività ed ai consumatori che nella giornata di sabato hanno dovuto vedersela con strade chiuse e traffico congestionato. E l’attesa affluenza di pubblico in città si è purtroppo rivelata un flop.”

Busnelli ha deciso quindi di accendere i riflettori sulla vicenda: “Non posso che farmi portavoce di queste più che giustificate reazioni facendo presente all’Amministrazione che è importante (anzi necessario) valutare con molta attenzione tutti i risvolti che un evento può generare. Gli eventi in città sono importanti e utili per il commercio e per la cittadinanza ma, ripeto, è importante che vengano organizzati tenendo conto dell’impatto che possono avere. Magari anche condividendo e comunicando preventivamente con Confcommercio e DUC Saronno“.

E rincara: “Chiudere per sette ore il centro cittadino in una giornata importante per lo shopping come quella del sabato è già di per sé una scelta da evitare. Se si aggiunge la congestione del traffico nelle vie periferiche ed il fatto che l’evento non ha portato pubblico in centro, il quadro che ne esce è certamente un ulteriore colpo duro ai danni di una categoria già pesantemente provata dalla crisi economica generata dalla pandemia.”

“Queste situazioni non devono accadere e non possono ripetersi. Il commercio di vicinato è ciò che tiene viva una città, svolge una funzione sociale nei confronti della cittadinanza e contribuisce a rafforzare il tessuto economico del territorio. Non può e non deve essere trascurato o indebolito con scelte che possono portare effetti del tutto negativi.”