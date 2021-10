x

SARONNO – Anche la “guerra” contro i vermi è stata vinta: il Fbc Saronno domenica prossima per la gara casalinga contro il Cas potrà finalmente tornate allo stadio cittadino, il “Colombo Gianetti” di via Biffi. Non era scontato, perchè in questo inizio di stagione calcistica di imprevisti ne sono già capitati parecchi, come il guasto all’impianto di irrigazione che ad agosto aveva “bruciato” l’erba del campo da gioco. Costringendo a “rifarlo” in tutta fretta, con la squadra biancoceleste – appena tornata in Promozione – che sinora ha dovuto giocare tutti gli incontri in “esilio” allo stadio di Cesate. Esilio che si sarebbe dovuto concludere ad inizio ottobre, ma il campo non era ancora pronto e poi è stata trovata anche una presenza anomala di lombrichi, che avrebbe potuto creare grossi problemi al manto erboso. Le procedure per ridurre la loro presenza sono state ora eseguite, la situazione sembra essere tornata alla normalità e per la gara domenicale, 6′ turno di campionato, il Fbc Saronno (oggi terzo in classifica) ha fissato come sede di gara il “Colombo Gianetti”, inizio come da programma alle 15.30.

Una notizia che sarà senz’altro colta con soddisfazione dai tifosi che non vedevano l’ora di ritornare in “casa”.

