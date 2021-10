x

x

UBOLDO – Imbrattamenti alla chiesa di San Cosma e Damiano, nella omomina via di Uboldo: i writers si sono divertiti ed ora si è a caccia dei responsabili, ma non ci sono testioni oculari dell’accaduto. Negli ultimi giorni sui muri esterni del tempio sacro sono comparse scritte e disegni, sostanzialmente incomprensibili, in alcuni casi la “firma” dei graffittari stessi, entrati in azione con le bombolette spray.

Se individuati i responsabili rischiano di dover pagare, loro o le loro famiglie nel caso di minorenni, tutte le spese per la ritinteggiatura, una multa e rischiano anche una eventuale denuncia all’autorità giudiziaria.

In zona non si tratta di un episodio inedito, in passato ne erano accaduti anche in altre località del Saronnese ed a Saronno era anche comparsa una bestemmia sul muro di una chiesa, suscitando il vivo sconcerto dei fedeli. Niente di tutto ciò a Uboldo, dove scritte e disegni, quanto meno, non sono osceni e blasfemi.

(foto archivio)

21102021