SOLARO – Arriva anche a Solaro il progetto Piazza Wifi Italia, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico con l’obiettivo di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice, ad una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.



La connessione avviene tramite App. L’App WiFi Italia permette a tutti i cittadini di accedere gratuitamente a tutte le reti federate distribuite sul territorio nazionale e a tutti gli hot spot del territorio comunale. Utilizzarla è semplicissimo.

Registrazione: è sufficiente creare il proprio account per accedere al servizio, seguendo la procedura e completando la registrazione in sole tre fasi o collegandosi attraverso il sistema pubblico di identità digitale (Spid).



Configurazione: una volta terminata la registrazione, l’applicazione chiederà di configurare la rete wifi.italia.it. Sarà possibile navigare senza doversi nuovamente autenticare.

Ricerca e connessione: è possibile trovare il punto hotspot più vicino attraverso la mappa o l’elenco, sarà indicato attraverso una serie di pin che indicano la posizione esatta degli hotspot. Per connettersi è sufficiente trovarsi nelle vicinanze di un hotspot wifi.italia.it.

Maggiori informazioni e ulteriori dettagli del progetto sono presenti anche sui siti wi.fi.italia.it, www.mise.gov.it/index.php/it/piazza-wifi-italia, www.anci.it e www.infratelitalia.it.

A Solaro gli hotspot raggiungono la zona delle scuole di via Drizza, il centro anziani Maps di via Drizza, l’Aggregagiovani di via Mazzini, la zona delle scuole di via San Francesco, la zona della scuola Don Milani del Villaggio Brollo, il parco di Villa Borromeo, le adiacenze della Villa Comunale nell’area della piazzetta di vicolo Amizzoni ed il Municipio.

“Prende il via – spiega Christian Caronno, assessore alla Comunicazione – un progetto al quale teniamo moltissimo e per il quale ci siamo subito dimostrati interessati. Mettere a disposizione dei punti wifi gratuiti sul territorio è un servizio che sicuramente aiuterà molti cittadini a rimanere connessi e contribuirà non solo al tempo libero ma anche a tantissime altre attività. L’idea di fondo di questa Amministrazione, anche attraverso progetti come questo citato, è quella di fare anche di Solaro un Comune all’avanguardia. Negli ultimi mesi sono state implementate le funzioni digitali del sito e aperto un servizio di Pec gratuito per i cittadini. Ora anche i punti wifi. Continueremo in questa direzione”.