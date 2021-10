x

SARONNO / SARONNESE – Numerose le proposte per questo fine settimana a Saronno e nel circondario, concerti ed eventi in occasione della Festa del Trasporto ma anche degustazione di vini, spettacoli teatrali e molto altro ancora.

Venerdì 22 ottobre

SARONNO – Alle 21, nell’antica chiesa di san Francesco e in occasione delle Festa del Trasporto, si terrà il concerto con Lucia Casagrande Raffi, Alessandra Montani e Fabio Ciofini . L’ingresso è libero e gratuito fino all’esaurimento di posti disponibili, maggiori informazioni www.giuliomercati.it.

ROVELLASCA – Alle 21, alla biblioteca civica di via De Amicis 1, incontro e degustazioni di vini dal titolo “La divina cantina: i vini di Dante” con la giornalista Elena Ornaghi. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena lo spettacolo “La prima volta” con Paolo Conticini. Per prenotazioni e informazioni e-mail [email protected].

Sabato 23 ottobre

SARONNO – Dalle 10, in piazza Donatori del Sangue, Avis Comunale sarà presente per la distribuzione di caldarroste. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere iniziative di solidarietà. Informazioni dettagliate al sito www.avissaronno.it.

SARONNO – Dalle 14 alle 19 appuntamento nella centrale piazza Libertà con l’associazione Rete Rosa che torna, dopo tanto isolamento, con un gazebo ricolmo di fiori. Info al sito www.reterosa.eu.

LIMBIATE – Dalle 15, alla biblioteca civica di via Dante 38, tornano le letture teatrali a cura di Pandemonium teatro per bambini dai 6 agli 8 anni. Per informazioni e prenotazioni 0299097248 oppure [email protected].

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, omaggio a Beethoven con l’orchestra “Settembre classico” diretto da Stefano Nigro. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria all’e-mail cultura [email protected].

ROVELLO PORRO – Alle 21, al teatro san Giuseppe di via Dante Alighieri, presentazione del libro “100 anni con le Penne Nere – storia del gruppo alpini di Rovello Porro” e concerto di canti alpini eseguito dal coro A.N.A “Sandro Maretti” di Fino Mornasco. L’ingresso è libero ma è necessario il green pass, info al sito www.comune.rovelloporro.co.it.

Domenica 24 ottobre

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Alle 15, nella cornice storica di villa Arconati, evento speciale sul tema della musica come strumento riabilitativo e terapeutico. La manifestazione è promossa dal dipartimento di scienze biomediche e cliniche ‘Luigi Sacco’, Dipartimento di Beni culturali e ambientali dell’università degli studi di Milano e in collaborazione con fondazione Augusto Rancilio. Accesso gratuito con prenotazione obbligatoria al sito internet www.villaarconati-far.it

SARONNO – ALle 16, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15, l’associazione Paolo Maruti Onlus propone l’incontro “L’escatologia Intermedia – Il purgatorio di Dante” a cura del poeta e Dantista Vittorio Cozzoli. Info e prenotazione obbligatoria al sito www.paolomaurti.it.

SARONO – Alle 16, al teatro Prealpi di piazza Prealpi 1, spettacolo “Hynne à l’Amour” appendici d’amore di Giulio Soprani. Il ricavato dell’evento verrà devoluto all’associazione “Cristalli d’Argento” per l’acquisto di una bicicletta per il trasporto di anziani e disabili. Informazioni al sito www.cinemasaronno.it.

