CESATE / SARONNO – Alla quinta giornata il campionato di Seconda categoria, nel girone R c’è anche l’Sc United, la nuova realtà calcistica nata dalla decisione del Fbc Saronno e dello Sporting Cesate di unire le forze pensando soprattutto ai giovani. Domenica scorsa la formazione maggiore del Sc United è stata travolgente, ha vinto 5-0 in trasferta sul campo del San Giuseppe Arese, con reti di Ferioli, Marangoni, Altobelli e doppietta di Prota. Con 9 punti l’Sc United resta nel gruppo che si trova nella parte alta della graduatoria, a 4 punti dalla capolista Novatese.

Domenica prossima l’Sc United torna in casa, alle 15.30, per ospitare allo stadio di via Dante a Cesate proprio la capolista Novatese, match che promette spettacolo e vincendo i saronnesi-cesatesi avvicinerebbero il vertice della graduatoria. Nello United spiccano i migliori marcatori, Gallan e Prota che ne hanno segnati già quattro a testa, e Marangoni con 3.

(foto di gruppo per il Sc United)

22102021