Primi freddi, stufe e caminetti: i consigli dei pompieri di Lazzate contro gli incendi domestici

x

x

LAZZATE – Con i primi freddi, i consigli dei vigili del fuoco del comando di Lazzate per evitare gli incendi domestici.

Con l’arrivo del freddo, si iniziano ad accendere le stufe ed i caminetti, bisogna quindi fare molta attenzione alla pulizia della canna fumaria. Quando la stufa è accesa infatti, i fumi ed i residui della combustione possono fermarsi sulle pareti del tubo formando uno strato di fuliggine. Di conseguenza, una scarsa o mancata pulizia può farci incappare in un incendio del camino stesso.

Consigliamo vivamente a tutta la popolazione di fare installare il sistema del focolare e l’evacuazione dei fumi da personale qualificato; non utilizzare il focolare per bruciare immondizia, imballaggi e residui vari: è pericoloso, altamente inquinante e vietato dalla legge; prevedere la pulizia del camino ad inizio stagione, ogni volta che vi sia un malfunzionamento e almeno una volta all’anno; affidarsi a personale qualificato anche per la manutenzione degli apparecchi e la pulizia dei camini; non ostruire le aperture di ventilazione che consentono l’apporto in ambiente di aria. In caso di incendio.

22102021