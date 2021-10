x

SARONNO – Via Antici e via Leopardi senza illuminazione pubblica. Saronno torna a fare i conti con i blackout dei lampioni. Ieri sera ad esempio a partire dalle 21 sono diverse le vie che si sono ritrovate al buio. Dopo che alla via Filippo Reina è successo per due volte in una settimana.

A passanti ed automobilisti è apparso evidente come il problema non fosse generalizzato perchè la corrente elettrica era regolarmente attiva nelle abitazioni private, nei negozi e negli edifici pubblici come la scuola elementare Ignoto Militi. Abitazioni e cortili erano regolarmente illuminati mentre i lampioni pubblici apparivano spenti.

Un problema analogo è già successo nell’ultima settimana tanto che i residenti hanno ancora una volta segnalato l’accaduto nella speranza di un intervento di manutezione risolutivo che avvenga rapidamente anche perchè in molti tratti la strada buia potrebbe creare problemi sul fronte del passaggio dei pedoni e della sicurezza.

Per le foto si ringraziano i nostri lettori