x

x

SARONNO – Dopo la pesante sconfitta subita sabato scorso contro il Busto Arsizio, l’Az Robur Saronno scenderà in campo questo fine settimana per la quinta giornata del campionato maschile di serie C Gold. La partita andrà in scena davanti al pubblico saronnese al Centro Ugo Ronchi in via Cristoforo Colombo, nella serata di sabato alle 21, contro la formazione di 7 Laghi Gazzada, prima in classifica e ancora imbattuta con un record di 4 vittorie e 0 sconfitte.

Per i biancoblu si prospetta una partita tanto importante quanto complicata, visto lo stato di forma fisico e mentale degli avversari, ma anche una grande occasione per riavvicinarsi alla testa della classifica e a non perdere terreno da Gallarate e Mortara.

Stasera debutterà la nuova maglia biancoceleste con la statua della Ciocchina con la palla a spicchi e la scritta “Saronno città di basket”.

Giacomo Rimoldi

Classifica: Gallarate, 7 Laghi Gazzada 8, Expo Inox Mortara 6, Busto Arsizio, Milanotre Basket, Robur Saronno , Usd Nervianese 4,Baj Valceresio 2, Varese Academy, Deltaline Opera 0