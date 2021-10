x

x

CASTIGLIONE OLONA – In attesa della prossima edizione di ‘Pane in Piazza Milano’, la grande manifestazione benefica voluta dai missionari cappuccini di piazzale Cimitero Maggiore, il patron Cesare Marinoni chiama a raccolta i ‘suoi’ panificatori per “Pane in Castello”, una nuova iniziativa solidale che porta anche la sua firma.

Da sabato 30 a lunedì 1 novembre, nella suggestiva cornice del Castello di Monteruzzo, a Castiglione Olona in via Marconi 1, “Isola di Toscana in Lombardia”: 50 maestri dell’arte panaria provenienti da tutta Italia sforneranno in diretta no stop dalle 9 alle 23, Golosità dolci e salate per i visitatori della festa: pane alla zucca, pane alla castagna, pan polenta, dolcetti di Halloween, pan dei morti, ossa dei morti, arancini alla zucca, pane all’uva, pane alle olive e tante altre sorprese. Nella scenografia ispirata al film “Il Signore degli anelli”, le attrattive saranno numerose: laboratori per adulti e bambini, musica dal vivo e momenti conviviali in cui gustare insieme leccornie di stagione.

Durante i tre giorni sarà anche possibile visitare le principali meraviglie del borgo come il Museo della Collegiata, il Map Museo arte plastica e Palazzo Branda Castiglioni che effettuano aperture straordinarie.

Infine nella centralissima Piazza Garibaldi si terrà una singolare mostra di quadri realizzati da artisti affermati italiani e stranieri, a cura dell’associazione artistica locale Kube art.

Le offerte raccolte dai panificatori andranno a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro dell’ Istituto Irrcs di Candiolo e ai progetti dei Missionari Cappuccini nel mondo.

La manifestazione Pane al Castello è organizzata da Associazione Amici di Castiglione con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona, Provincia di Varese e Cos Castiglione Olona Servizi.

Ecco il programma nel dettaglio:

Sabato 30 Ottobre

Alle 10, l’inizio della produzione e vendita di delizie da forno.

Alle 15 Laboratorio per bambini “biscotto di Halloween” Dolcetto o scherzetto? In questo simpatico workshop i piccoli partecipanti impareranno a realizzare i loro biscotti per la notte delle streghe in compagnia dell’esilarante animatore Salamino. Costo €10

Alle 16 Laboratorio “Corso di degustazione di olio”

Alla scoperta delle proprietà organolettiche (colore, gusto, odore) di un alimento versatile e millenario dalle innumerevoli sfaccettature. Segue degustazione e distribuzione di una confezione omaggio contenente bruschette dai vari sapori da assaporare con diverse qualità di olio. Costo €10

Alle 17 Laboratorio “Panettiere per un giorno”

Iniziativa a cura del Centro di Formazione Professionale CFP di Varese per avvicinare gli studenti delle scuole medie al mondo dell’arte bianca. Al termine del laboratorio ogni partecipante riceverà un omaggio simbolico per ricordare l’esperienza. Costo €10

Dalle 20 pizza a base di zucca e tantissime altre delizie con offerta libera e musica dal vivo con esibizione del cantante Paolo Gianni

31 Ottobre 2021

Alle 9 Aperture dei forni con produzione e vendita

Alle 12 Risottata alla zucca con offerta libera organizzata dagli Studenti del Cfp di Varese

Alle 15 Laboratorio per bambini “Biscotto di halloween”

Alle 16 Laboratorio “Corso di Degustazione di olio”

Alle 17 Laboratorio “Panettiere per un giorno”

Alle 20 Degustazione di pizza e focaccia alla zucca con offerta libera e musica dal vivo con esibizione del cantante Paolo Gianni

01 NOVEMBRE 2021

Alle 9.00 apertura dei forni e inizio produzione e vendita

Alle 14.30 chiusura evento

220102021