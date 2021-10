Cislago, guasto un pozzo: potrebbe mancare l’acqua

x

CISLAGO – Dopo Saronno nei giorni scorsi, oggi problemi tecnici anche per l’acquedotto di Cislago: il Comune ha avvisato i cittadini – tramite il porprio servizio newsletter – di un guasto che provoca una temporanea mancanza di approvvigionaemento di acqua dal pozzo che si trova in via Papa Giovanni XXIII.

“Nella giornata odierna – precisano dall’ente locale – potrebbe verificarsi la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile, causa un guasto tecnico che è in corso di risoluzione”. La situazione dovrebbe comunque risolversi nel giro di poco tempo anche se, come detto, non è escluso che durante i lavori ci si trovi costretti a bloccare per un breve lasso di tempo la rete idrica, e dunque da parte dell’Amministrazione civica si è deciso di avvisare i cittadini perchè non siano presi alla sprovvista.

(foto archivio: i recenti lavori di sistemazione del pozzo di via San Giuseppe a Saronno, anche in quel caso si era verificato un guasto)

