GERENZANO – L’associazione “I Colori di Gerenzano”, in collaborazione con i Rioni del Palio di Gerenzano, organizza per domenica 24 ottobre 2021 dalle 14 al Parco degli Aironi di via Inglesina, l’evento “I colori dell’autunno”: un divertentissimo e coloratissimo pomeriggio autunnale. “Si ringrazia la cooperativa onlus Ardea” dicono gli organizzatori.

Trovate tutte le informazioni nella locandina allegata.

Accesso all’evento con green pass, uso obbligatorio della mascherina.

A settembre l’associazione aveva promosso la prima edizione di Gerenzano’s got talent, la manifestazione inserita nell’evento che ha riportato il clima delle feste in paese, il “Weekend a colori” promosso proprio dall’associazione “I colori di Gerenzano” che coordina i rioni locali; con successo finale del Rione Funtan ed i complimenti a Mattia, Giorgia, Nicholas e Thomas che hanno costituito il gruppo dei Funtaneskin. C’era il punto ristoro, e sabato si è svolto un concerto. Giornata clou quella domenicale coi giochi della “Pesca del cigno” adatto ai bambini, oltre ai giochi dei rioni, quando si erano sfidati in diverse attività i vari rioni della città. E infine l’atteso e divertente “Gerenzano’s got talent”, coinvolgendo molti sfidanti.

(in foto d’archivio: un momento del Palio di Gerenzano)



