SARONNO – Manifestazione “No green pass” a Saronno: l’annuncio viene dal Collettivo Adespota e l’iniziativa è stata fissata sabato 13 novembre con raduno in una piazza cittadina.

Intanto il collettivo, gruppo anarchico saronnese, in un lungo comunicato diffuso sul web fa sapere il proprio punto di vista su denunce e perquisizioni di ieri da parte della Digos, che ha deferito all’autorità giudiziaria tre giovani frequentatori del centro sociale Telos di Saronno per il corteo “no green pass” di sabato scorso a Milano, dei quali aveva parlato anche il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante una audizione al Senato.

Pubblichiamo uno stralcio del comunicato del collettivo:

All’alba due case di nostri compagni sono state perquisite dalla Digos di Milano e Varese in riferimento alla piazza dello scorso sabato 16 ottobre a Milano. Il corteo aveva visto la partecipazione, secondo i media, di circa 30 mila persone, con nel finale alcune cariche a freddo delle forze dell’ordine.

I reati con cui hanno giustificato le perquisizioni sono:

art. 110 e 610, concorso in violenza privata

art. 110 e 415, istigazione a disobbedire alle leggi

art. 110 e 340, concorso in interruzione di pubblico servizio

18 TULPS, manifestazione non autorizzata

Le perquisizioni hanno avuto come principale finalità il sequestro della “rete informatica finalizzata al mantenimento dei contatti tra gli appartenenti ai gruppi anarchici e gli stessi gruppi No Vax”; in sostanza cellulari e pc alla ricerca di messaggi, volantini, flyer e materiale vario. La natura di questa operazione che abbraccia polizia e comunicazione mass-mediatica mira a intimidire e dividere.

Vogliono intimidire e dividere? Rilanciamo: ci vediamo sabato 13 novembre in piazza a Saronno. Contro il green pass, contro la repressione, contro l’aumento dei prezzi, contro le morti e lo sfruttamento del lavoro.

23102021