Panorama cronaca: tamponamento sulla Varesina a Cislago, caduta da moto a Uboldo, incidente in A9

x

x

CISLAGO / ORIGGIO / UBOLDO – Oggi alle 18.30 intervento dei carabinieri e di una ambulanza della Croce rossa in via Cesare Battisti a Cislago, tratto locale dell’ex statale Varesina, per un tamponamento fra due automobili, avvenuto alla periferia del paese. Un uomo di 55 anni ha avuto bisogno di cure mediche ma non è grave.

A Uboldo alle 12.35 caduta dalla moto in via Ceriani, la “parallela” della Saronno-Busto e nei pressi del sovrappasso sull’autostrada: sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza del Sos Uboldo il cui equipaggio si è preso cura del motociclista, un uomo di 61 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di contusioni comunque non gravi.

Ennesimo incidente anche nel tratto dell’autostrada A9 nei pressi dello svincolo di Origgio-Uboldo, è successo alle 4 della scorsa notte e sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia stradale, auto-infermieristica e ambulanza della Croce rossa. Il conducente di un’auto, uscita di strada, è stato quindi tempestivamente soccorso e trasportato all’ospedale di Saronno, ha riportato solo lievi contusioni.

23102021