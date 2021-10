x

SARONNO – “E’ giusto dedicare un plauso a quest’eccellenza saronnese che ha ottenuto ottimi risultati partendo sicuramente da un talento ma anche dagli studi in un’altra eccellenza cittadina il liceo Legnani”.

Così ieri mattina il sindaco Augusto Airoldi ha presentato ufficialmente in Municipio nel corso di una conferenza stampa Stefano Glenn lo studente che si è classificato primo al concorso ordinario per la graduatoria di ammissione alla Scuola Normale di Pisa in greco, latino e storia. Il giovane saronnese frequenta ora i corsi di Storia e Paleografia.

Stefano Glenn Torrigiotti si è diplomato l’anno scorso al liceo Legnani con il voto di 100. Durante l’anno scolastico ha superato la fase regionale e partecipato alla gara nazionale della IX Edizione 2020-2021 delle Olimpiadi di Lingua e Civiltà Classiche, ha partecipato e superato la fase provinciale al Certamen Ciceronianum Arpinas e si è classificato al primo posto ex aequo dell’Agone di Greco Hellenistì Agonizesthai – sezione poesia.

Ieri in Municipio la città gli ha dedicato un plauso per il primo posto nella graduatoria ammissione alla Scuola Normale Superiore di Pisa ottenuto con superamento di tre prove scritte e tre orali su greco, latino e storia.

Stefano ha raccontato con semplicità come la sua passione sia nata quando era piccolo ed era rimasto affascinato da un libro della biblioteca sulla storia romana da voler tagliare le immagini per conservarle in una quadernino. Interessante l’intervento del vicesindaco Laura Succi che ha sottolineato come la storia di Stefano sia un esempio non solo per come lo “studio possa essere una passione ma anche come questa possa diventare, in prospettiva, la propria vita e la propria attività senza che ci sia un momento in cui si smette di studiare”.

Il preside del liceo Legnani Mario Parabiaghi ha ricordato le docenti presenti che hanno contribuito alla crescita del talento di Stefano ma anche il livello di eccellenza raggiunto dal liceo Legnani.