x

x

SOLARO – E’ stato trasportato all’ospedale di Desio in codice giallo il giovane solarese che, nella serata di ieri, venerdì 22 ottobre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Intorno alle 22.30 della scorsa nottata, infatti, il ventottenne residente a Solaro ha perso il controllo dell’automobile, che si è ribaltata in piazza San Pietro, a Solaro; nell’impatto, oltre al danneggiamento del veicolo, sono stati riportati danni anche a quattro piccoli alberi.

Sul luogo sono accorsi i vigili del fuoco, ma anche la polizia locale sovracomunale del progetto Smart di Solaro, Limbiate e comuni limitrofi, insieme ad un’ambulanza della Croce viola di Cesate. Sono stati gli operatori del soccorso ad estrarre l’uomo dall’abitacolo della sua auto e trasportarlo all’ospedale di Desio. Vigili del fuoco e polizia locale hanno lavorato fino alla mezzanotte sul luogo dell’impatto, ma sono ancora in corso gli ultimi accertamenti circa il sinistro stradale.

(foto d’archivio: ambulanza e polizia locale)



23102021