TRADATE – Insolita emergenza oggi pomeriggio a Tradate dove uno spazzacamino è rimasto bloccato sul tetto su cui cui stava lavorando. Ad aiutarlo sono stati i vigili del fuoco della caserma cittadina con l’ausilio della squadra Saf e dell’autoscala.

Tutto è iniziato oggi pomeriggio alle 16 in via della Stria dove i pompieri tradatesi sono accorsi in seguito alla chiamata di alcuni residenti. L’operaio di un’azienda di spazzacamino, una volta salito sulla copertura di una villetta è rimasto bloccato sul tetto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti, oltre ai vigili del fuoco dal locale distaccamento, un’autoscala dalla sede di Busto\Gallarate e agli specialisti del nucleo Saf Spleo Alpino Fluviale di Varese. Gli operatori hanno assicurato l’uomo e successivamente sono riusciti a farlo scendere. L’uomo era illeso e non ha avuto bisogno di cure mediche e tutto è tornato alla normalità nel giro di pochi minuti.

(foto: alcune immagine del salvataggio avvenuto senza incovenienti oggi pomeriggio a Tradate)