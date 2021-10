x

BRUGHERIO – La Rossella ETS Caronno Pertusella vince la seconda partita consecutiva nel Girone B del campionato di Serie B di volley maschile. Dopo il successo di settimana scorsa, i ragazzi di Claudio Gervasoni hanno battuto anche i Diavoli Rosa Brugherio in tre set con i parziali di 25-16, 25-20, 15-25. Di fatto, una partita senza storia per i gialloblù, bravi a prevalere su una formazione molto giovane che dalla sua può sfruttare l’entusiasmo a discapito dell’esperienza.

Ora, per Piccinini e compagni, una settimana di tempo per preparare il prossimo match. In casa, al Palazzetto dello Sport di Caronno Pertusella, la Rossella ETS ospiterà la Polisportiva Besanese, squadra nelle zone rosse della classifica dopo aver perso le due partite iniziali.