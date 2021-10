Calcio 1′ cat. B: Esperia Lomazzo allunga, Rovellasca vincente. Capitombolo Salus Turate

x

TURATE – Sesta giornata nel campionato di Prima categoria, girone B, con la pesante sconfitta esterna, a Como, per la Salus Turate battuta 4-0 dell’Ardita. E’ andata bene invece al Rovellasca 1910 tornato al successo in casa contro il Portichetto, 2-1 grazie alla doppietta di Marchesotti. Per la capolista Esperia Lomazzo vittoria esterna nel big match contro l’inseguitrice Monnet Xenia, che consente ai lomazzesi di allungare il passo. Sul campo dello stadio comunale di Mariano Comense, per l’Esperia a segno Drago e Mauri.

Risultati della 6′ giornata: Albate-Montesolaro 0-0, Ardita-Salus Turate 4-0, Cantù San Paolo-Menaggio 2-0, Monnet Xenia-Esperia Lomazzo 1-2, Rovellasca 1910-Portichetto Luisago 2-1, Tavernola-Guanzatese 0-2, Albavilla-Fenegrò 2-0. Classifica: Esperia Lomazzo 16 punti, Guanzatese 14, Cantù San Paolo 12, Albavilla 10, Ardita e Menaggio 9, Rovellasca 1910 e Albate 8, Portichetto 7, Montesolaro 6, Fenegrò e Salus Turate 3, Tavernola 0.

(foto archivio: una formazione della Esperia Lomazzo in un precedente incontro)

24102021