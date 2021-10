x

NOVA MILANESE – Al via la sesta di campionato con un scontro ai vertici della classifica, con un successo esterno del Ceriano. Si sblocca subito la partita con il gol di Marone che porta in vantaggio il Ceriano Laghetto, tante occasioni da gol da parte del Ceriano che però non riesce a sfruttare. Finisce il primo tempo sul risultato di 1-0. Al 15’ del secondo tempo una bella ripartenza del Nova che non perdona e mette a segno il gol della parità. Il ceriano non molla, arriva subito il gol del 2-1 con De Boni che su calcio d’angolo salta più in alto di tutti, nulla da fare per il portiere. Continua la partita con tante azioni da parte del Nova ma la buona difesa del ceriano respinge. Al 90’ arriva il gol che chiude la partita firmato Silvestri.

Niccolò Pappalardo

ASD POLISPORTIVA DI NOVA: Brioschi, Spinelli, Giglifiore, Cioffi, Confalonieri, Piemontese, Medici, Missineo, Cossa, Piemontese, Bonetto. A disposizione Mazzei, Battarin, Tramontana, Di Adamo, Trabattoni, Giorgetti, Zonca.

ASD CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Pascale, Ponzoni, Meroni, De Boni, Menegon, Vismara, Corti, Marone, Ceppi, Porta. A disposizione Malventi, Ferrario, Di Mauro, De Laurentis, Elli, Maugeri, Pepe, Silvestri.

Marcatori: Marone, De Boni, Silvestri.

