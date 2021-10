Calcio 1′ categoria A: impresa del Tradate, Pro Azzurra ko

x

TRADATE – Nel big match della sesta giornata di Prima categoria, girone A, il Bosto ha battuto la Pro Azzurra Mozzate per 2-1: ai mozzatesi non è bastata la rete su rigone dell’ex saronnese Loo Speziali. Si è assistito invece ad un pareggio interno con tanti gol per il Tradate: sul proprio campo, contro la capolista Ispra, è finita 3-3. Per i tradatesi a segno Stefanazzi e Lattuada, la prima rete era stata un autogol.

Risultati 6′ giornata: Arsaghese-Cantello Belfortese 2-0, Calcio Bosto-Pro Azzurra Mozzate 2-1, Luino-Jeraghese 3-1, Nuova Fiamme Oro Ferno-Valceresio Audax 1-1 San Marco-Faloppiese Ronago 1-0, San Michele-Antoniana 1-0, Tradate-Ispra 3-3. Classifica: Ispra 14 punti, Arsaghese, Bosto e Valceresio Audax 12, Pro Azzurra Mozzate 11, Faloppiese Ronago e Nuova Fiamme Oro Ferno 9, Cantello Belfortese, San Michele, San Marco e Tradate 7, Luino 5, Antoniana 2, Jeraghese 1.

(foto archivio: l’ex saronnese Loo Speziali, ora alla Pro Azzurra Mozzate)

