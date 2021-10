x

MISINTO – Prima battuta d’arresto di questa stagione per la capolista del girone, il Veniano, il quale pareggia grazie ad una partita coraggiosa del Misinto. Primo tempo in cui le squadre si studiano senza creare molte occasioni da goal. Differente invece il secondo tempo in cui la squadra di casa, il Misinto, ha sfiorato il vantaggio, negato però da una grandissima parata dell’estremo difensore Martinelli. Ennesimo pareggio quindi di questa stagione per il Misinto che però ferma la striscia positiva del Veniano che, nonostante questa frenata, resta in testa alla classifica ma perde un giocatore per la prossima giornata a causa di un’espulsione ingenua durante gli ultimi minuti di gara.

Calcio Misinto 1971 Asd – Asd cdg Veniano 0-0

Calcio Misinto 1971 Asd: Bordonali, Anzani(2’ st Bertazzoli), Mazzeo, Betti, Franzoni, Spoleti, Auricchio, Garziano, Oddo, Romeo( 16’ st Galati), Peverelli(33’ st Ceron). A disposizione: Rioso, Costanzo, Tolando, Riva, Baldassarre, Piccoli. All. Vago.

Asd Cdg Veniano: Martinelli, Seydi, Sanfilippo M, Marinoni, Pacilio, Borghi (6’ st Pozzobon), Ronchetti, Sanfilippo A (6’ st Cattaneo), Marzella ( 38’ st Pellicorio) , Di Noto, Colombo (38’ st Rodigari). A disposizione: Di Marco, Greco, Girola, Corti, Berlusconi. All. Porro.

Domenica 24 Ottobre, seconda categoria Como, girone I.

Aldo Falgares



