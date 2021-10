x

LEGNANO – Si gioca per la quinta giornata del campionato di seconda categoria che vede impegnate la Mocchetti e la Cistellium. Partita che viene subito sbloccata dalla squadra ospite che vede andare in gol Moiana. Dopo il gol la squadra di casa non si abbatte continuando ad insistere per trovare la via del gol. Finalmente dopo i vari tentativi da parte della squadra di casa per andare in gol ciò arriva al minuto 8′ del secondo tempo con gol di Lo Giudice. Continua il dominio da parte della squadra di casa che trova al minuto 35′ del secondo tempo il goal del 2-1 con un gran destro di Montan. La squadra ospite reagisce subito trovando il pareggio al minuto 38′ del secodno tempo con gol di Iovine. Riesce la Cistellium a completare la magnifica rimonta al minuto 46′ del secodno tempo con un fantastico gol di rimoldi che regala i 3 punti alla propria squadra.

Gs Mocchetti Svo – Asd Cistellum 2-3

Gs Mocchetti Svo: Monaco, Outtara (22′ st D’Arbenzio), Logrippo, Amabile (19′ st Zaffardi), Cozzi F., Cerri(31′ st Cozzi E.), Buttafuoco, Rizzo (35′ st Melina), Di Giorgio(19′ st Valente), Caldiroli, Loparco.

A disposizione

Bugli, Ciapparelli, Giglio, Palumbo.

All. Cerri A.



Asd Cistellum: Albizzati, Anzani, Radice (42′ st Iovine), Fusetti (22′ st Cozzi), Moiana, Domingo, Bonfrate (35′ st Sapienza), Remonato, Lo Giudice (22′ st Montan), Rimoldi, Costanzo.

A disposizione

D’Auria, Condè, Speranza, Pigozzi, Rudi.

All. Giussani.

Marcatori:24′ pt Moiana (Cm), 8′ st Lo Giudice (Mi), 35′ st Montan (Cm), 38′ st Iovine (Mi), 46′ st Rimoldi (Cm).

Marco Muscettola