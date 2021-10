x

SOLBIATE OLONA – Finisce con un pari l’incontro della domenica pomeriggio tra Solbiatese e Pro Juventute Uboldo, 1-1. Buona partenza della formazione ospite ma a segno vanno i locali, davvero cinici e capaci di concretizzare la prima vera palla gol creata. Per la Pro sembra spegnersi la luce ma dopo il thè negli spogliatoi, la Pro si ripresenta in campo con lo spirito giusto trovato il gol del meritato pareggio. A seguire ancora qualche buona opportunità per gli uboldesi ma la palla non ne ha più voluto sapere di andare in rete.

Projuventute – Solbiatese 1-1

PROJUVENTUTE Camillo, Soldi, Volpi (43′ st Reda St) , Morandi, Venegoni, Conchet, Geron (42′ pt Loretto), Lauria (29′ st Flores), Colombo, Di Gennaro (44′ pt Frasson), Regalati (36′ st Reda Mat).

SOLBIATESE Brando, Vinotti, Pesce (30′ st Caldera), Possoni, Re, Cartesan, Ferri, Calderaro, Diouf (21′ st Ferrario), Antonello (21′ st Mingirulli), Di Dio. A disposizione: Palestra, Calvi, De Franco, ferrario, Flora, Ranieri. All. Bianchini