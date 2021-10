Calcio 2’cat.I, pareggio con 3 reti per la Gerenzanese

x

NOVEDRATE- La partita tra Novedratese e Gerenzanese della sesta giornata del campionato di Seconda Categoria nel Girone I si conclude con uno scoppiettante 3 a 3.

La partita si gioca a ritmi alti con le due squadre che dopo un primo momento di studio iniziano a creare occasioni da goal. Sia la Novedratese sia la Gerenzanese provano a portare a casa i 3 punti, fondamentali per la classifica, ma devono accontentarsi di un pareggio per 3 reti a testa. A segno per la squadra di casa: Lavozza, Allievi e Ronzoni, mentre per la squadra di Pignatiello: Sponsale, Rampoldi e Donadel.

Grazie a questo pareggio la Gerenzanese si porta a 9 punti in classifica proprio insieme al Novedrate, rispettivamente al quarto e quinto posto. Sempre al primo posto il Veniano con 16 punti.

Novedratese-Gerenzanese 3-3.

NOVEDRATESE: Bestetti, Lazzaroni, Colombo (10′ s.t. Benzoni), Ronzoni, Romano, Ez Zahraoui (47′ s.t. Luchetti), Rivolta, Bredice (14′ s.t. Cazzulani), Lavozza (40′ s.t. Galimberti), Cimetti (21′ s.t. Mason), Allievi. A disp: Venuti, Abadi, Gbabre.

ALL.Santambrogio.

GERENZANESE: Salvadore, Gambino (26′ p.t. Franchi), Sponsale, Iacolare, Boeri (14′ s.t. Martinelli), Sala, Viola, Spitaleri (21′ s.t. Anafflouss), Cattaneo (10′ s.t. Di Lio), Donadel, Rampoldi (26′ s.t. Restelli). A disp: Girola, Zaffaroni, Forliano, Crespi.

ALL.Pignatiello.