x

x

LAZZATE – Dopo la spettacolare sfida di Coppa Italia, Ardor Lazzate e Rhodense si riaffrontano nella sfida valevole per la sesta giornata del girone A di Eccellenza.

Dopo una fase di studio iniziale le squadre alzano l’agonismo, entrambe ci provano ma senza successo nella prima frazione di gioco. Per trovare la rete bisogna attendere la ripresa, al 4’ minuto è Gentile ad aprire le danze e a regalare il momentaneo vantaggio ai suoi; l’Ardor non ci sta e dopo mezz’ora agguanta il pareggio con il solito Berberi che trova il gol per la terza partita di fila.

Finisce in pareggio, dunque, tra Lazzate e Rhodense, un punto che mantiene l’Ardor ai vertici del girone in scia della Castanese, ancora vincente e sempre sola in testa alla classifica.

Risultati 6° giornata: Ardor Lazzate – Rhodense 1-1; Calvairate – Acc. Pavese 2-2; Castanese – Gavirate 3-1; Club Milano – Vergiatese 2-3; Sestese – Varesina 1-1; Varzi – Settimo Milanese 5-1; Verbano – Pavia 4-3; Vogherese – Base 96 2-1.

Ardor Lazzate – Rhodense 1-1

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Bonazzi, Frigerio, Peverelli, Romanò, Belotti, D’Onofrio, Artaria, Berberi, Manta, Cavalcante. A disposizione: Ragone, Sandrini, D’Astoli, Raimondo, Pedrazzini, Corona, Oldani, Castria, Fondi. All, Bonazzi.

RHODENSE: Romani, Messaoudi, Mari, Di Noto, Zanus, Galbiati, Malvestiti, Castelnuovo, Gentile, Caruso, Schinetti. A disposizione: Giulini, Degiorgio, Formato, Borghetti, Sinisi, Sodero, Sabbadin, Dilernia, Villa. All. Raspelli.

Arbitro: Dell’Oro di Seregno (D’Orto di Busto e Colitti di Cinisello).

Marcatori: 4’ st Gentile (R), 35’ st Berberi (L)