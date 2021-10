Calcio Fbc Saronno-Cas, le interviste: Giglio, Taroni e Saporiti

x

SARONNO – Eroe della giornata, per il Fbc Saronno, il portiere Giordano Giglio che ha parato il rigore del possibile pari degli Amici dello sport: “Certo, è sempre una soddisfazione parare un rigore, ma contavano i tre punti e tutta la squadra li ha ottenuti. Vengo da un infortunio, non sono al cento per cento ma mi sentivo di giocare!”

Dopo l’1-0 casalingo con il Cas-Amici dello sport di Sacconago, l‘allenatore del Fbc Saronno, Niccolò Taroni è contento: “Tre punti importanti, stavolta non abbiamo subito gol e questo è già un aspetto positivo, anche centrando la vittoria che volevamo. Andiamo avanti a lavorare, ci sono margini di crescita”.

La prende con filosofia l‘allenatore degli Amici dello sport, Gabriele Saporiti: “Mi è piaciuto l’aspetto caratteriale della mia squadra. Si è giocato su un campo decisamente “brutto”, davvero in cattive condizioni e che non ha aiutato. Un terreno molto molle, che certo non ha esaltato le qualità tecniche delle due squadre. Peccato per il rigore fallito, anche se siamo rimasti sempre in partita. Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma portiamo a casa la buona prestazione”.

