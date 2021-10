x

SARONNO – Torna in campo, per la sesta giornata di Promozione, il Fbc Saronno: l’incontro di oggi coincide anche con il debutto in campionato sul terreno casalingo dello stadio “Colombo Gianetti” dopo la sistemazione del manto erboso. Su ilSaronno la diretta play by play dell’incontro.

Arbitro Marco Belingheri di Lecco (oggi non è prevista la terna). I saronnesi si annunciano al completo, e sono reduci dal pareggio di domenica scontro contro un’altra big del torneo, l’Inveruno. Riflettori puntati soprattutto sulle scelte offensive di mister Nicolò Taroni, verà proposto il duo offensivo costituito da Milazzo o Iacovelli, o si riproporrà la staffetta vista anche sette giorni fa?

Gli avversari – Sinora gli Amici dello sport hanno vinto 2 partite, ne hanno pareggiate 2 e persa 1: si collocano nella zona medio alta della graduatoria. I gol? Per ora non è emerso un vero bomber, ne hanno fatti 2 Berton e Marco Caccia, 1 a testa Nardone, Napolitano, Gomaa, Moretto e l’altro Caccia, Pietro.

Classifica – Solbiatese 15 punti, Besnatese 11, Fbc Saronno 10, Accademia Inveruno 9, Cas Amici dello sport e Aurora Cmc 8, Morazzone, Meda e Lentatese 7, Castello Cantù e Olimpia 6, Solese, Valle Olona e Gallarate 4, Universal Solaro 3, Union Villa Cassano 1.

