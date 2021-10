x

SARONNO – Missione compiuta per il Fbc Saronno che in occasione del primo match stagionale di campionato al “Colombo Gianetti” dopo il rifacimento del manto erboso (in precedenza le gare casalinghe erano state giocate a Cesate) domenica pomeriggio ha battuto l’ostico Cas Amici dello sport di Sacconago. Incontro combattuto con rete della vittoria firmata da Cannizzaro su assist di Scaccabarozzi. Poi l’impresa del portiere saronnese Giglio, che ha respinto un calcio di rigore.

Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro e le interviste del fine partita a cura di Matteo Romanò.

Fbc Saronno-Amici dello sport 1-1

FBC SARONNO: Giglio, Giudici (19’ pt Bernello), Torriani, Vanzulli, Pieri (37’ st Maggiore), Nocciola, Scaccabarozzi (19’ st Bonizzi), Rudi, Cannizzaro (28’ st Ballabio), Iacovelli, Galli (9’ st Ferrari). A disposizione Pastore, Stevanin, Legnani, Spinelli. All. Taroni.

AMICI DELLO SPORT: Castiglioni, Dell’Aere (21’ st Rota), Tirelli, Rorato, Finato, Brusa (30′ st Reinado), Caccia M., Nardone (7’ st Catani), Caccia P., De Milato, Berton. A disposizione Heinzl, Caldiroli, Moretto, Brando, Zaroli, Bara. All. Saporiti.

Arbitro: Belingheri di Lecco.

Marcatore: 6’ st Cannizzaro (S).