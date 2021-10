[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

GERENZANO – Tanti applausi in studio ma anche nelle case dei gerenzanesi per Lucrezia Pireddu e Fly protagonisti di una bella esibizione al programma di Raiuno i soliti ignoti.

La gerenzanese era uno dei “personaggi” di cui i due ospiti vip, Matteo Martari e Pilar Fogliati protagonisti della serie “Cuori” in onda subito dopo, dovevano indovinare l’identità. Sono riusciti ad individuarla come esperta di dog dance. Ma non solo. La gerenzanese che si è presentata sorridente con un bel maglione fucsia si è esibita conquistando gli applausi di Amadeus, del pubblico e dei due vip. Lucrezia e Fly hanno mostrato qualche minuto di dog dance sulle note di “Unchained Melody” resa nota come colonna sonora del film Ghost.

Non è la prima saronnese ospite del programma di Amadeus: ad aprile era stata Giulia Longhi capitana del Saronno Softball ad essere tra “gli ignoti” da indovinare.

(foto: di alcuni momenti della trasmissione con Lucrezia e Fly per le quali ringraziamo il nostro lettore)