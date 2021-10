[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

x

x

SARONNO – Decurtazione di 5 punti patente e una sanzione che di 80 euro: è il conto che dovranno pagare i tre automobilisti sanzionati dalla polizia locale del comando di piazza Repubblica perchè al volante senza cintura di sicurezza.

Negli ultimi giorni, con la collaborazione di agenti della polizia locale di Busto Arsizio, nell’ambito del progetto Nuclei regionali (promosso proprio da Regione Lombardia e concretizzato più volte negli ultimi mesi in città) sono stati organizzati diversi posti di controllo in città, per la precisione in via Bergamo, in via Roma e in via Varese. Diversi i focus degli accertamenti dal rispetto delle norme contro l’inquinamento atmosferico (che ha portato a sanzionare tre furgoni che non avrebbero dovuto circolare perchè euro 3) a quello del codice della strada.

Proprio per questo sono stati sanzionati 3 automobilisti sorpresi al volante senza indossare la cintura di sicurezza. Per loro la classica multa ma anche una decurtazione di punti sulla patente.

(foto: alcuni momenti dei controlli con la polizia locale di Busto Arsizio dagli agenti del comando di piazza Repubblica)

22102021