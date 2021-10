x

x

LIMBIATE – Va al Limbiate, in divisa blu, il derby domenicale contro la Frazione calcistica Dal Pozzo. Per i cerianesi in campo Barca, Pirotta, Carenza, Pertile, Brizzo, Nardo, Osculati (capitano), Daga, Benzi, Dezio, Borghi Ob.; a disposizione Barzanò, Algeri, Borgatti, Raphael, La Mura, Defendenti, Manconi, Riccardi, Sartorio.

La cronaca – Al 7’ Dal Pozzo perdepalla in impostazione sulla destra, contropiede del Limbiate, palla messa dentro dalla fascia, Brizzo nel tentativo di anticipare l’eventuale tiro sul secondo palo della punta avversaria devia in rete con Barca battuto, 1-0. La reazione degli ospiti non arriva, anzi: al 12’ palla alta nella terra di nessuno nell’area di rigore, Carenza non rinvia aspettando l’uscita dello stesso Barca che però travolge l’avversario e per il direttore di gara è rigore. Barca spiazzato sul tiro di Anselmi, 2-0 Limbiate.

Al 27’ ancora il Limbiate pericoloso, il tiro dell’attaccante va alto. Al 30’ Brizzo chiede il cambio per un riacutizzarsi del problema al collo del piede, al suo posto Riccardi, con Pirotta che scala centrale e Osculati che torna nella linea a quattro difensiva. Proprio Riccardi si fa da subito pericoloso sulla fascia sinistra, prima procurandosi un angolo su filtrante di Dezio, poi sviluppando una buona azione sempre sulla sinistra con Carenza che arriva al tiro in area da posizione defilata, la palla danza a pochi passi dalla linea di porta, Borghi arriva in ritardo sul secondo palo senza riuscire né a concludere né a rimettere dentro per qualche compagno. Al 47’ imbucata per la punta che anticipa Barca e calcia fuori, per il direttore di gara è un altro rigore: segna ancora Anselmi, 3-0 Limbiate.

Al 60’ traversa del Limbiate su angolo. Al 63’ anche Dezio chiede il cambio, al suo posto Defendenti. Al 64’ ancora Riccardi, tra le poche note positive di oggi nel Dal Pozzo, in dribbling a rientrare e tiro centrale di destro parato agevolmente dal portiere limbiatese. Al 66’ fuori Daga, dentro Manconi. Al 87’ una palla sporca messa dentro da La Mura viene arpionata da Riccardi che senza pensarci la gira di destra e la insacca nel sette alla sinistra del portiere: 3-1. Al 46’ su angolo Sartorio inzucca e infila il 3-2.

Domenica prossima, il 31 ottobre, il Dal Pozzo torna a casa contro il San Vittore Olona.

(foto: tifo da categorie superiori a Limbiate-Dal Pozzo)

25102021