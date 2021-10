x

MEDA – Altra sconfitta per l’Universal Solaro che rimane ancora a zero vittorie in campionato, con soli tre punti conquistati nelle prime sei gare; situazione più felice invece per il Meda che resta attaccato alle prime della classe con dieci punti frutto di tre vittorie e un pareggio.

La sfida si decide nel primo tempo grazie al rigore concesso dal direttore di gara in favore dei bianconeri, dal dischetto si presenta capitan Michi che non sbaglia e al 26′ fa 1-0. Il Solaro non ci sta e prova a reagire ma senza fortuna; finisce 1-0.

Meda – Universal Solaro 1-0

MEDA: Allievi, Ronzoni, Bosisio, Michi (27′ st Novara), Orsenigo, Palumbo, Fraternali, Bianchi, Farioli (15′ st Tallarita), Martino, Pozzi (44′ st Cutuli). A disposizione: Cassina, Barzaghi, Orsi, Novara, Mauri, Haddaoui, Tallarita, Cutuli. All.:Cairoli.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Cattafi, Cetti (18′ pt Greco), Capelli (11′ st Rotiroti), Parisi, Franzoni, Somaini (21′ st Miculi), Baglio (18′ pt Decarlo), Fioroni, Bottan, Donato (17′ st Di Patria). A disposizione: Gambino, Castiglioni, Decarlo, Di Patria, Greco, Leoncini, Miculi, Quaglia, Rotiroti. All.: Cernivivo.

MARCATORI: 26′ pt Michi (M)