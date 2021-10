x

SARONNO – Indisponibile per lavori il campo di via Canziani del Gallarate, la partita di domenica prossima contro il Fbc Saronno è spostata… di qualche chilometro, nella frazione di Cedrate, sempre a Gallarate. L’orario d’inizio resta quello previsto, le 14.30. L’accordo fra le due società nelle scorse ore,

Il campo reperito dal club di Gallarate per la partita della 7′ giornata di Promozione, che segna dunque il ritorno di questo derby che mancava da tanti anni, è quello del centro sportivo di via Monte Santo 34-via Padrerio a Cedrate, che è omologato per la categoria e dispone di tribuna per il pubblico.

Il Fbc Saronno è reduce dalla vittoria di ieri, 1-0 sugli Amici dello sport, mentre il Gallarate ha pareggiato in trasferta 2-2 con il Valle Olona.

Classifica: Solbiatese 16 punti, Besnatese 14, Fbc Saronno 13, Morazzone, Meda e Lentatese 10, Accademia Inveruno e Castello Cantù 9, Amici dello sport e Aurora Cmc Uboldese 8, Olimpia 6, Solese, Gallarate e Valle Olona 5, Universal Solaro 3, Union Villa Cassano 1.

(foto archivio: una immagine di Fbc Saronno-Amici dello sport)

