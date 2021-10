x

ORIGGIO – A scegliere le foto per il prossimo calendario cittadino per l’anno 2022 sarà una giuria; a comunicarlo è l’Amministrazione comunale di Origgio che annuncia un concorso di fotografia.

Il tema dell’iniziativa è “scatti di sport”: a colorare le pagine del calendario 2022, saranno, infatti, momenti di aggregazione sportiva, nelle più diverse sfumature. I fotografi potranno scegliere i loro momenti preferiti della vita di sport ad Origgio e catturarli con la loro macchina fotografica.

I partecipanti al concorso potranno concorrere con tre foto ciascuno, a scelta se a colori o in bianco e nero, tutte orientate orizzontalmente, e consegnarle tramite una mail all’indirizzo [email protected] con oggetto “Concorso fotografico 2021” entro e non oltre il 31 ottobre prossimo. Importante è, inoltre, indicare nel testo della mail il titolo e la localizzazione dello scatto.

Saranno 13 in tutto le foto che la giuria sceglierà: una per ogni mese dell’anno e una aggiuntiva, la giudicata migliore dalla giuria, come copertina del calendario.

Invitati a partecipare al concorso sono tutti i cittadini che abbiano compiuto i 16 anni d’età. E’ possibile visionare il regolamento e scaricare il modulo di partecipazione sull’app Municipium, o sul sito web del comune di Origgio. Per altre informazioni, si può contattare il numero 0296734136.

(in foto d'archivio: un momento di una partita di calcio ad Origgio)



