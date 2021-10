x

SARONNO – Oggi alle 16.50 tamponamento fra due automobili sull’ex statale Varesina, in quel tratto via Europa alla periferia di Saronno: sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina e della polizia locale, è arrivata anche l’ambulanza del Sos Uboldo e due persone sono state medicate, una donna di 45 anni ed un ragazzo di 24 anni. Per loro, nulla di grave.

Un caso di intossicazione etilica invece oggi alle 17.15 nella centrale piazza Unità d’Italia dove un uomo di 50 anni ha avuto bisogno di cure mediche. Ad intervenire una ambulanza della Croce rossa con trasporto all’ospedale di Saeonno per le cure del caso; non è grave.

Sempre a Saronno nel corso della giornata altre 3 interventi dell’ambulanza della Croce rossa, per dei malori: alle 11.45 in via I maggio, alle 12.05 in via San Giuseppe (per un uomo di 58 anni) ed alle 16.05 in via Podgora (per una donna di 32 anni); nessuno è apparso in gravi condizioni.

