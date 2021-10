x

SARONNO – Ha bevuto troppo e si è rovinato la domenica: il riferimento va ad un uomo di 47 anni, notato ieri dai passanti in via Legnanino nella zona del retrostazione di Saronno; stava male e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto, erano le 16.35, è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese. Al paziente è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica, ma per fortuna non c’è stato bisogno del ricovero ospedaliero. Si è infatti ben presto ripreso e visto che ormai stava meglio, gli è stato concesso di tornare a casa.

A Uboldo a mezzanotte si è invece registrato l’intervento dell’ambulanza per un malore: in via 4 novembre vicino all’incrocio in via Santa Maria è stato soccorso un ragazzo di 23 anni, che dall’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella è stato trasportato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso, non è apparso in gravi condizioni.

