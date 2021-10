Turate, lavori in via Garibaldi: cambia il percorso dei bus (anche da Saronno)

x

x

TURATE – A seguito dei lavori di sistemazione che stanno interessando via Garibaldi, anche i pullman di linea modificheranno il percorso da lunedì 25 a mercoledì 3 novembre (o fino a fine lavori). A comunicarlo è l’Amministrazione comunale di Turate.

I tracciati provvisori degli autobus – Entrando nel dettaglio, per il pullman della linea H203: nessuna variazione. Pullman C67 in direzione Saronno: arrivando da Santa Maria, non entrerà in paese e percorrerà via Milano in direzione della ex statale Varesina. Si conferma la fermata di via Milano, all’altezza del campo aportivo. Pullman C67 da Saronno in direzione Limido, seguirà invece questo percorso: via Cadorna, via Dante, via Silvio Pellico, via Garibaldi, via IV novembre, via Como e via Santa Maria.

A partire da lunedì 25 ottobre e fino a mercoledì 27 verrà chiuso il tratto di via Garibaldi dove trova posto il cantiere.

(foto archivio: un autobus della linee extraurbane che transitano da Saronno)

25102021