SARONNO – Intensa domenica di calcio, quella appena trascorsa: Fbc Saronno più vicino alla vetta grazie alla vittoria sugli Amici dello sport, Caronnese in rimonta contro Saluzzo, al Limbiate il derby col Dal Pozzo, la Cogliatese resta prima.

Tutti i risultati in breve – In serie D Caronnese-Saluzzo 2-2, in Eccellenza Sestese-Varesina 1-1, e Ardor Lazzate-Rhodense 1-1. In Promozione Meda-Universal Solaro 1-0, Aurora Uboldese-Lentatese 0-1 e Fbc Saronno-Amici dello sport 1-0. In Prima categoria girone A Tradate-Ispra 3-3 e Bosto-Pro Azzurra 2-1. Nel girone B Ardita-Salus Turate 4-0, Monnet Xenia-Esperia Lomazzo 1-2 e Rovellasca 1910-Portichetto Luisago 2-1. Nel girone N Di Nova-Ceriano 1-3.

In Seconda categoria Misinto-Veniano 0-0, Mocchetti-Cistellum 2-3, Solbiatese-Pro Juventute 1-1, e Novedratese-Gerenzanese 3-3. In Terza categoria Limbiate-Dal Pozzo 3-2, Airoldi-Rescalda 1-0. Amor sportiva-Legnarello 2-2.

I servizi de ilSaronno – In serie D, il pari della Caronnese.

In Eccellenza due pari per le squadre locali, Ardor Lazzate

e Varesina.

In Promozione vittoria del Fbc Saronno.

Nel girone A di Prima categoria pari per Tradate e sconfitta per la Pro Azzurra Mozzate.

Nel girone B l’Esperia Lomazzo resta prima, sconfitta per la Salus Turate e vittoria per il Rovellasca.

Nel girone N ampio successo per il Ceriano.

In Seconda categoria la Gerenzanese pareggia con tre reti.

mentre Misinto ferma la capolista.

ed il Cistellum vince in trasferta.

Pari esterno per la Pro Juventute di Uboldo.

In Terza categoria va al Limbiate il derby con Dal Pozzo.

Per l’Amor sportiva pari che sta stretto.

Vince l’Airoldi Origgio contro Rescalda.

Altri sport – Nel basket, torna alla vittoria l’Az Robur Saronno.

Nel volley maschile serie B, netta vittoria per la Pallavolo Saronno.

Successo anche per la Rossella Caronno.

25102021