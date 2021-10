x

SARONNO – Come ogni anno, da 23 anni, il sabato precedente la Festa del Trasporto del crocifisso è il giorno in cui l’Avis comunale di Saronno porta in piazza le caldarroste. I volontari avisini quest’anno hanno scelto di tornare dopo tanti anni in piazza AVIS, lo slargo di corso Italia dedicato anni fa proprio all’Avis. È così che dalle otto del mattino in piazza AVIS è stato allestito il punto di cottura e distribuzione che anche questa volta ha scaldato ed insaporito la giornata dei moltissimi saronnesi intervenuti. L’alta affluenza ha fatto sì che già alle 17 le scorte fossero terminate: possiamo solo dire uno “scusate” a chi non è riuscito a gustare le castagne. Insieme alle caldarroste sono state anche distribuite delucidazioni sulla donazione di sangue: un gesto semplice che è un dono vitale per quanti necessitano.

La giornata soleggiata è stata anche riscaldata dai tanti nuovi giovani volontari avisini che sono venuti a dare una mano: aspetto che fa ben sperare per il futuro dell’associazione.

(foto: alcuni momenti dell’iniziativa)

