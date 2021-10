x

CERIANO LAGHETTO – A giorni partiranno i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio, con 22 posti auto, con ingresso e uscita sulla via De Amicis, a meno di 2 minuti a piedi dalla piazza Diaz, che aumenterà la disponibilità complessiva dei posti auto per il centro, favorendo le attività commerciali. Si tratta di un intervento che rientra nella convenzione stipulata dall’Amministrazione comunale con la Parrocchia San Vittore lo scorso autunno, attraverso la quale è stato realizzato l’intervento sulla piazza San Vittore. Per il nuovo parcheggio pubblico, sempre utilizzabile, che avrà una superficie in calcestre stabilizzato, l’investimento è di circa 40 mila euro e i lavori avranno una durata di circa un mese e mezzo. Si è già concluso l’intervento di manutenzione di piazza Martiri delle Foibe durante il quale saranno attivate anche la nuova casetta dell’acqua e le postazioni di ricarica per veicoli elettrici, dando vita ad una nuova area della sostenibilità ambientale, ormai in fase di ultimazione.

“Quest’ultimo intervento ha una finalità importante sul fronte ambientale perché mette a disposizione dei cittadini due strumenti concreti per dare il proprio contributo quotidiano alla tutela dell’ambiente – commenta il sindaco Roberto Crippa – Da una parte la casetta dell’acqua grazie alla quale si possono risparmiare ogni anno tonnellate di plastica per la distribuzione e la conservazione dell’acqua potabile, dall’altra le postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici, a costi convenzionati grazie alla gestione diretta del Comune, per incentivare il passaggio a veicoli a impatto zero”. “Queste sono azioni concrete che valgono più di tante parole, per cercare di fare anche piccoli passi a difesa del pianeta -prosegue Crippa, rimarcando anche l’importanza strategica del nuovo parcheggio in via De Amicis per agevolare tutte le attività del centro”.

“Grazie a questi interventi, il nostro centro diventa non solo più bello ma anche più vivibile con nuovi servizi di qualità, sia in superficie che sotto la strada e con nuovi posti auto” chiosa l’assessore comunale alle Manutenzioni, Dante Cattaneo.

